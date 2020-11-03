Папа Римский заявил о необходимости прекратить насилие в связи с терактом в Вене

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Папа Римский Франциск прокомментировал теракт, произошедший в австрийской Вене, и призвал прекратить насилие. Об этом понтифик написал в своем микроблоге в соцсети Twitter.

— Выражаю боль и смятение в связи с террористической атакой в Вене и молюсь за жертв и членов их семей. Хватит насилия! — написал Папа Римский.

Он также призвал «вместе строить мир и братство» и добавил, что «только любовь гасит ненависть».

I express my sorrow and dismay for the terrorist attack in #Vienna, and I pray for the victims and their families. Enough violence! Let us together strengthen peace and fraternity. Only love can silence hate. — Pope Francis (@Pontifex) November 3, 2020

Стрельба в Вене

Напомним, стрельба в центре Вены произошла вечером 2 ноября. Глава МВД Австрии назвал стрельбу в городе терактом. При этом в Министерстве внутренних дел Австрии ранее сообщали о нескольких жертвах, не называя конкретное их число.

Одного из нападавших удалось ликвидировать. Сотрудники правоохранительных органов продолжают поиски сбежавших террористов. Как заявил министр внутренних дел Австрии Карл Нехаммер, преступники вооружены и представляют опасность. В связи с этим министр призывает жителей Вены оставаться в домах и не выходить на улицу.

Ответственность за стрельбу в Вене взяли на себя джихадисты, назвав причиной преступления сведение счетов за участие Австрии в международной коалиции по борьбе с запрещенной в России террористической организацией «Исламское государство»*.

Министр внутренних дел Австрии Карл Нехаммер сообщил, что в результате теракта в Вене четыре человека погибли, а 22 получили ранения. По делу о теракте были задержаны 14 человек из окружения ликвидированного стрелка.

*«Исламское государство» (ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014 года и запрещена на территории России.

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