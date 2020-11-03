Необходимые меры защиты обеспечат на площадках онлайн-трансляций «Ночи искусств»

Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Необходимые меры защиты по предотвращению распространения коронавирусной инфекции обеспечат на площадках онлайн-трансляций акции «Ночь искусств» в Москве. Об этом во вторник, 3 ноября, рассказали в пресс-службе столичного департамента культуры.

Отмечается, что все выступления пройдут с соблюдением мер безопасности. В перерывах мероприятий будут обеспечены проветривание и дезинфекция помещений. Участники акции должны находиться в масках и перчатках, сообщает ТАСС.

Трансляции будут доступны на онлайн-платформе.

Ранее сообщалось, что бесплатные лекции, мастер-классы и экскурсии пройдут на музейно-выставочных площадках ВДНХ в рамках «Ночи искусств» 3 ноября. Большинство мероприятий проведут в онлайн-формате.

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