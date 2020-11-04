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Алиев сообщил о готовности остановить войну в Нагорном Карабахе
Фото: president.az / Официальный сайт президента Азербайджанской Республики

Алиев сообщил о готовности остановить войну в Нагорном Карабахе

Юлия Ямпольская

В мире

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о готовности остановить войну в Нагорном Карабахе при условии, что Армения выведет войска из «оккупированных территорий». Об этом он сообщил в интервью итальянской газете La Repubblica.

Он также отметил, что ожидает скорого окончания войны.

— Я неоднократно говорил <...> и могу еще раз повторить, что <...> если премьер-министр Армении возьмет обязательство об освобождении остальных территорий, то мы готовы остановиться сегодня же. Пока он не взял на себя таких обязательств, — уточнил Алиев.

Глава государства напомнил, что, согласно базовым принципам резолюций Совбеза ООН, сначала необходимо освободить пять районов, потом — еще два.

— Мы уже в одностороннем порядке освободили четыре района. Поэтому он (Пашинян — прим. «ВМ») должен сказать, что войска должны быть выведены из оставшихся под оккупацией территорий Агдамского, Кельбаджарского, Лачинского районов. Но он не дает такое заявление. Это показывает, что он не хочет прекращения войны, — заключил Алиев.

Ранее он оценил письмо Пашиняна Путину. Глава Азербайджана отметил, что обращение премьер-министра Армении Никола Пашиняна к президенту России Владимиру Путину за помощью в решении карабахского вопроса — это, по сути, признание поражения.

Конфликт в Нагорном Карабахе

Нагорный Карабах — регион в Закавказье, в восточной части Армянского нагорья. Большая его часть находится под контролем непризнанной Нагорно-Карабахской республики, провозглашенной в 1991 году, являясь частью Азербайджана и занимая восток, юго-восток и предгорье Малого Кавказа. В 1992–1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и прилегающими районами, тогда же начались переговоры по мирному урегулированию в рамках Минской группы ОБСЕ под председательством России, США и Франции.

27 сентября 2020 года власти Азербайджана обвинили военных Армении в обстреле населенных пунктов на линии соприкосновения. В Армении утверждают, что это был ответ на воздушные и ракетные атаки со стороны Азербайджана. В Азербайджане и Армении введено военное положение, объявлена мобилизация. Обе стороны сообщают об убитых и раненых, в том числе среди мирного населения.

9 октября главы МИД России, Армении и Азербайджана Сергей Лавров, Зограб Мнацаканян и Джейхун Байрамов провели в Москве трехстороннюю встречу по ситуации в Карабахе. По итогам переговоров стороны достигли договоренности о прекращении огня с 12:00 по местному времени 10 октября, но в тот же день обвинили друг друга в нарушении соглашений.

17 октября Армения и Азербайджан вновь объявили гуманитарное перемирие с полуночи воскресенья, 18 октября. Однако уже ночью обе стороны еще раз обвинили друг друга в нарушении режима прекращения огня.

26 октября в силу вступило уже третье перемирие, согласованное при посредничестве США, однако Баку обвинил Ереван в нарушении договоренностей буквально сразу после их объявления.

Читайте также: Президент Азербайджана и глава МИД Турции обсудили конфликт вокруг Нагорного Карабаха

Ильхам АлиевАзербайджанНагорный Карабах
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