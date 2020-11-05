Прокуратура взяла на контроль дело об изнасиловании двух девочек в Истре

Фото: duma.mos.ru/Московская городская Дума

Прокуратура Московской области взяла на контроль ход расследования надругательства над двумя маленькими девочками. Об этом сообщает в среду, 4 ноября, пресс-служба надзорного ведомства.

Ранее следственными органами было возбуждено дело по части 4 статьи 132 УК РФ по факту совершения насильственных действий сексуального характера в отношении двух малолетних девочек в Истре.

В следственном комитете уточнили, что вечером в среду, 4 ноября, на детской площадке в одном из поселков городского округа Истра, неизвестный мужчина подошел к двум девочкам семи и девяти лет. Он заманил детей к себе в машину и увез в неизвестном направлении. После этого он изнасиловал их. 34-летний подозреваемый мужчина задержан, с ним работают следователи.

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