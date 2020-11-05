Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Прокуратура взяла на контроль дело об изнасиловании двух девочек в Истре
Фото: duma.mos.ru/Московская городская Дума

Прокуратура взяла на контроль дело об изнасиловании двух девочек в Истре

Юлия Курганова

Происшествия

Прокуратура Московской области взяла на контроль ход расследования надругательства над двумя маленькими девочками. Об этом сообщает в среду, 4 ноября, пресс-служба надзорного ведомства.

Ранее следственными органами было возбуждено дело по части 4 статьи 132 УК РФ по факту совершения насильственных действий сексуального характера в отношении двух малолетних девочек в Истре.

В следственном комитете уточнили, что вечером в среду, 4 ноября, на детской площадке в одном из поселков городского округа Истра, неизвестный мужчина подошел к двум девочкам семи и девяти лет. Он заманил детей к себе в машину и увез в неизвестном направлении. После этого он изнасиловал их. 34-летний подозреваемый мужчина задержан, с ним работают следователи.

Читайте также: Столичный суд арестовал обвиняемого в изнасиловании

изнасилованиеИстрадевочки
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Петр Толстой
Петр Толстой

Как меняется праздник

 Александр Хохлов
 Александр Хохлов

Почему трудно быть богатой страной

Олег Сыров
Олег Сыров

Слишком голая правда

Камран Гасанов
Камран Гасанов

Трамп для России опасен, но Байден еще хуже

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Давайте устроим «выходной без гаджетов»

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Как научить врача лечить

Виталий Васильев
Виталий Васильев

Подражание терроризму — и есть терроризм

Все мнения
О проекте