В Минздраве рассказали, сколько длится инкубационный период коронавируса

Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Инкубационный период коронавирусной инфекции длится от двух до шести дней у 95 процентов заразившихся. Об этом рассказал главный внештатный пульмонолог Министерства здравоохранения России Сергей Авдеев в четверг, 5 ноября.

— По данным ВОЗ, инкубационный период — от двух до десяти дней, по данным Минздрава России, — от двух до 12 дней. Но в среднем, наверное, 95 процентов наших больных укладываются в диапазон от двух до шести дней, — цитирует эксперта ТАСС.

Помимо этого, главный внештатный специалист Минздрава РФ по инфекционным болезням Владимир Чуланов уточнил, что пациент с коронавирусом остается заразным 10–20 дней после появления симптомов. Реже — до двух месяцев.

Ранее он рассказал, что в 30–40 процентах случаев тесты на коронавирус оказываются ложноотрицательными. По словам Авдеева, это связано с некачественным взятием материала.

За последние сутки в России выявили 19 404 новых случая коронавируса. Больше всего пациентов с COVID-19 зафиксировали в столице, Санкт-Петербурге и Московской области.

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