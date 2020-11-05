Власти Китая приостанавливают въезд из России на фоне пандемии

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Въезд в Китай временно приостанавливается из России для людей, которые имеют действительные китайские визы и вид на жительство. Об этом сообщили в посольстве КНР в РФ в четверг, 5 ноября.

Отмечается, что данное решение было принято на фоне эпидемической ситуации.

— Посольство (консульства) Китая в РФ не будут выдавать «заявления о состоянии здоровья» вышеупомянутым лицам, — уточняется в сообщении, опубликованном на сайте дипмиссии.

Кроме того, уточняется, что указанные меры не коснутся людей с дипломатическими и служебными визами, лиц, имеющих визы вежливости, а также визы категории С.

В посольстве добавили, что иностранцы, которым необходимо срочно поехать в Китай, могут подавать заявления на получение виз в посольство (консульства) КНР в РФ. Въезд в Китай по визам, выданным после 3 ноября 2020 года, также разрешен.

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