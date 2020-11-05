Более 58 тысяч новых случаев COVID выявили во Франции за сутки

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Более 58 тысяч случаев заражения новым типом коронавируса выявили во Франции за прошедшие сутки. Об этом сообщил глава Генеральной дирекции здравоохранения (DGS) страны Жером Саломон в четверг, 5 ноября.

Отмечается, что данные показатели являются рекордными.

По словам Саломона, каждую неделю во Франции проводится более двух миллионов тестов на COVID-19. Он пояснил, что более 20 процентов тестов дают положительный результат. За последние 24 часа во Франции были госпитализированы около трех тысяч заболевших.

Кроме того, известно, что общее число скончавшихся от последствий коронавирусной инфекции превысило 39 тысяч человек, передает РИА Новости.

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