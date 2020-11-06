Мишустин выразил соболезнования в связи со смертью Жванецкого
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин выразил соболезнования в связи с кончиной сатирика Михаила Жванецкого. Об этом сообщили в пресс-службе кабинета министров в пятницу, 6 ноября.
Глава правительства назвал Жванецкого одним из самых ярких писателей, «непревзойденным импровизатором, рассказчиком и человеком большого таланта».
— Трудно осознать эту потерю и смириться с ней. Это большая утрата для родных и близких, российской культуры, — отметил Мишустин.
Кроме того, премьер обратил внимание на то, что сатирик умел говорить с юмором о серьезных вещах. Он добавил, что «великий Мастер слова остается в своих литературных произведениях и в сердцах и памяти многочисленных поклонников», передает РИА Новости.
Напомним, о смерти Михаила Жванецкого сообщила певица Алла Пугачева в пятницу, 6 ноября. При этом пока о причинах смерти сатирика ничего не известно.
Позже представитель писателя Олег Сташкевич уточнил, что церемонию прощания со Жванецким не будут проводить из-за эпидемиологической ситуации в связи с коронавирусом.
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