Названа предполагаемая причина смерти Михаила Жванецкого

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Директор сатирика Михаила Жванецкого Олег Сташкевич рассказал, что могло стать причиной смерти писателя.

— Причина — возраст, болезни, никакой другой причины нет, — пояснил Сташкевич в комментарии «360».

По его словам, пока неизвестно, когда будут похороны сатирика.

Напомним, о смерти Михаила Жванецкого сообщила певица Алла Пугачева в пятницу, 6 ноября. При этом пока о причинах смерти сатирика ничего неизвестно.

Позже Олег Сташкевич уточнил, что церемонию прощания со Жванецким не будут проводить из-за эпидемиологической ситуации в связи с коронавирусом.

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