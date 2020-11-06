Названа предполагаемая причина смерти Михаила Жванецкого
Директор сатирика Михаила Жванецкого Олег Сташкевич рассказал, что могло стать причиной смерти писателя.
— Причина — возраст, болезни, никакой другой причины нет, — пояснил Сташкевич в комментарии «360».
По его словам, пока неизвестно, когда будут похороны сатирика.
Напомним, о смерти Михаила Жванецкого сообщила певица Алла Пугачева в пятницу, 6 ноября. При этом пока о причинах смерти сатирика ничего неизвестно.
Позже Олег Сташкевич уточнил, что церемонию прощания со Жванецким не будут проводить из-за эпидемиологической ситуации в связи с коронавирусом.
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