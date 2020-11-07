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Первый с конца марта регулярный рейс «Аэрофлота» вылетел из Токио в Москву
Фото: pixabay.com

Первый с конца марта регулярный рейс «Аэрофлота» вылетел из Токио в Москву

Татьяна Плотникова

Транспорт

Компания «Аэрофлот» возобновила регулярные авиарейсы между российской и японской столицами, прерванные из-за пандемии коронавирусной инфекции.

Первый более чем за полгода такой самолет вылетел из Токио в 07:55 по местному времени (01:55 по московскому времени), свидетельствуют данные онлайн-табло столичного аэропорта Шереметьево.

Прибытие самолета в Москву согласно расписанию — в 12:13.

В настоящее время авиарейсы из Токио в Россию выполняют «Аэрофлот», «Аврора» и японский перевозчик JAL. В скором времени список пополнит S7 Airlines, сообщает РИА Новости.

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