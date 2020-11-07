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Табачную фирму в Москве могут оштрафовать за недостоверные данные об удаленке
/ Фото: Сергей Ведяшкин, АГН «Москва»

Табачную фирму в Москве могут оштрафовать за недостоверные данные об удаленке

Юлия Ямпольская

Город

Компания «Международные услуги по маркетингу табака» в Москве может получить штраф за недостоверные данные о переводе сотрудников на удаленный режим работы в связи с пандемией COVID-19. Об этом в субботу, 7 ноября, сообщил главный инспектор объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) столицы Ян Поповский.

По его словам, в рамках административного расследования запросят дополнительные документы. Если нарушение будет выявлено, к организации применят меры. Компанию могут оштрафовать на сумму до 300 тысяч рублей, передает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что почти 1,3 миллиона человек перешли на удаленный формат работы в Москве. Уточняется, что 190 тысяч компаний отчитались о переводе части сотрудников на дистанционку.

Напомним, с 5 октября все предприятия города должны были перевести на дистанционную работу не менее 30 процентов сотрудников, всех работников старше 65 лет и граждан с хроническими заболеваниями. Работодатели каждый понедельник в электронном виде должны передавать данные о сотрудниках.

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