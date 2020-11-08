«Это не триллер на телеэкране»: Садальский устроил фотосессию после бани
Заслуженный артист РСФСР Станислав Садальский продемонстрировал поклонникам, как провел субботний вечер.
Актер выложил в своем Instagram снимок, сделанный после посещения бани, сопроводив его подписью в стихах.
Подписчики Садальского оценили и его стихотворный талант, и чувство юмора.
Ранее Станислав Садальский объяснил иск Первого канала из-за скандала вокруг шоу «Голос».
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