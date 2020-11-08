Похороны Жванецкого пройдут 9 ноября в Москве

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Сатирика Михаила Жванецкого, который скончался в пятницу в возрасте 86 лет, похоронят в столице 9 ноября. Об этом рассказал представитель писателя Олег Сташкевич в воскресенье, 8 ноября.

По его словам, церемония прощания с сатириком будет закрытой.

— Похороны пройдут завтра, но прощания не будет по понятным причинам, мероприятие полностью будет закрытое. Завтра и в Москве, — цитирует Сташкевича Интерфакс.

Напомним, о смерти Михаила Жванецкого сообщила певица Алла Пугачева в пятницу, 6 ноября. При этом Сташкевич уточнил, что причиной его смерти стал возраст.

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