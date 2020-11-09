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Живоглядова, Джанаева, Бакаева вызвали в сборную РФ вместо Смольникова, Фернандеса и Шунина
Фото: instagram.com/teamrussia

Живоглядова, Джанаева, Бакаева вызвали в сборную РФ вместо Смольникова, Фернандеса и Шунина

Юлия Курганова

Спорт

Защитник «Краснодара» Игорь Смольников, вратарь столичного «Динамо» Антон Шунин, защитник московского ЦСКА Марио Фернандес не будут играть в ноябрьских матчах Лиги наций УЕФА в составе сборной России. Об этом сообщается в Telegram-канале российской команды.

Уточняется, что у Шунина появились симптомы ОРВИ, а Фернандес и Смольников повредили мышцы задней поверхности бедра.

В воскресенье, 8 ноября, к российской сборной присоединился голкипер «Сочи» Сослан Джанаев. Кроме того, в команду вызвали защитника столичного «Локомотива» Дмитрия Живоглядова и полузащитника московского «Спартака» Зелимхана Бакаева.

Также ранее было объявлено, что нападающий петербургского «Зенита» Артем Дзюба не будет временно выступать за сборную страны.

Читайте также: «Адского троллинга было не избежать»: спортивный эксперт допустил уход Дзюбы из сборной

сборная России по футболуигрокиАртем Дзюба
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