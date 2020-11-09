Эксперт сообщил, как в домашних условиях обеззаразить купюры

Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Вирусы COVID-19 могут какое-то время сохраняться на различных предметах, в том числе и на денежных купюрах. Эксперт Союза бонистов Роман Леонов рассказал, как банкноты дезинфицирует Центробанк (ЦБ) и как это можно сделать самостоятельно дома.

Он отметил, что в период пандемии коронавируса лучше использовать бесконтактные способы оплаты покупок. Это снижает риск передачи инфекции через купюры. Но, есть ситуации, когда без налички нельзя обойтись, тогда на помощь приходит ЦБ. Леонов сообщил, что регулятор обеззараживает купюры и отправляет их на карантин перед возвратом в обращение.

— Насколько я знаю, китайцы юани обеззараживают на каких-то базах своего Центробанка. Наши занимаются тем же самым. Когда деньги попадают в систему расчетно-кассовых центров ЦБ, они обеззараживаются. Потом там купюры отлеживаются несколько дней. Если мне память не изменяет, то порядка 25 дней они лежат в хранилищах. За этот срок вирус на бумаге, по данным вирусологов, умирает, — рассказал эксперт в интервью радио Sputnik.

Он добавил, что обеззаразить банкноты можно и в домашних условиях. Для этого понадобятся медицинский спирт, пульверизатор и время. Деньги нужно опрыскать спиртом с помощью пульверизатора и дать им полежать около 10 минут.

Леонов сказал, что не рекомендует гладить деньги утюгом, так как от этого бумага становится хрупкой и ломкой.

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