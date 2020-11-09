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Михаила Жванецкого похоронят на Новодевичьем кладбище
Фото: youtube.com / Документальное кино на Первом

Михаила Жванецкого похоронят на Новодевичьем кладбище

Юлия Ямпольская

Общество

Известный писатель-сатирик Михаил Жванецкий будет похоронен на Новодевичьем кладбище в столице. Об этом в понедельник, 9 ноября, сообщает Teleprogramma.pro.

Стало известно, что закрытая церемония прощания началась в полдень 9 ноября и продлится до 16 часов. Попрощаться со Жванецким смогут только самые близкие, а также высокопоставленные поклонники его таланта. Ожидается, что на прощание прибудет главный раввин страны.

Могила недавно ушедшего писателя-сатирика будет находиться рядом с захоронением Галины Волчек. Поблизости также находятся могилы Олега Табакова, Георгия Данелии и Марка Захарова.

О смерти Михаила Жванецкого сообщила певица Алла Пугачева в пятницу, 6 ноября. При этом пока о причинах смерти сатирика ничего не известно.

Позже Олег Сташкевич уточнил, что церемонию прощания со Жванецким не будут проводить из-за эпидемиологической ситуации в связи с коронавирусом.

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