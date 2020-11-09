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Мишустин оценил ситуацию с коронавирусом в России
Фото: government.ru / Сайт правительства России 

Мишустин оценил ситуацию с коронавирусом в России

Ростислав Зубков

Общество

В России, по данным на 9 ноября, ситуация с коронавирусом сложная, считает премьер-министр Михаил Мишустин.

По его словам, первоочередная задача властей — обеспечить лечение людей, что возможно за счет предоставления систем тестирования, средств индивидуальной защиты и лекарств. На эти цели кабмин выделил средства, они уже доведены до регионов, подчеркнул глава правительства.

— Ситуация по-прежнему остается сложной, — цитирует РИА Новости Мишустина.

Он попросил главу Минздрава Михаила Мурашко и губернаторов лично следить за вопросом обеспечения препаратами людей, которые лечатся на дому, и медучреждений.

Мишустин также заявил, что кабмин выделяет более 800 миллионов рублей на закупку современной техники для учреждений Роспотребнадзора.

За последние сутки в России выявили рекордные 21 798 случаев COVID-19. Всего с начала пандемии в РФ было выявлено 1 796 132 случая заражения ковидом. При этом 1 335 141 пациент переболел и вылечился, 30 793 — умерли.

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