Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
СМИ: Twitter лишит привилегий личный аккаунт Трампа
Дональд Трамп после инаугурации Джозефа Байдена уравняют в правах с большинством пользователей сервиса / Фото: facebook.com/WhiteHouse

СМИ: Twitter лишит привилегий личный аккаунт Трампа

Юлия Курганова

В мире

Компания Twitter лишит привилегий, которые были предоставлены Дональду Трампу в качестве одного из президентов стран мира, после инаугурации Джозефа Байдена 20 января 2021 года. Об этом сообщила в понедельник, 9 ноября, телекомпания NBC со ссылкой на официального представителя компании-оператора.

— Подход Twitter к мировым лидерам, кандидатам и должностным лицам основан на принципе права народа самостоятельно решать, учитывать ли контекст того, о чем говорят его лидеры. Это означает, что мы можем использовать предупреждения и маркировку, а также ограничивать взаимодействие с определенными учетными записями. Эти рамочные правила применяются к действующим лидерам и кандидатам на выборные должности, но не к частным гражданам, которые не занимают такие посты, — рассказал представитель Twitter.

Таким образом, Трампа после инаугурации нового президента США уравняют в правах с остальными пользователями. Ужесточение требований коснется личной учетной записи республиканца. Его аккаунт в качестве президента страны перейдет новой администрации.

Отмечается, что Twitter ужесточал политику в отношении дезинформации в преддверии президентских выборов в Соединенных Штатах. Пользователям запрещалось провозглашать победу того или иного кандидата до официального объявления результатов голосования. Твиты, где содержались попытки вмешательства в процесс голосования и подсчета голосов, сразу же удалялись.

Читайте также: Генсек ООН поздравил Байдена с победой в президентской гонке США

социальная сеть TwitterДональд Трамппривилегии
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Ох уж эта прокрастинация!

 Александр Хохлов
 Александр Хохлов

Настало время «волкодавов»

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Вымирать надо с достоинством

Анастасия Заводовская
Анастасия Заводовская

Молодая черная женщина — теперь это Бонд. Джеймс Бонд

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Трамп послал Байдена... В суд

Игорь Никитин
Игорь Никитин

Мир зависим от вакцин

Артем Чубар
Артем Чубар

Не называйте Россию «этой...»

Все мнения
О проекте