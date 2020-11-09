СМИ: Twitter лишит привилегий личный аккаунт Трампа

Дональд Трамп после инаугурации Джозефа Байдена уравняют в правах с большинством пользователей сервиса / Фото: facebook.com/WhiteHouse

Компания Twitter лишит привилегий, которые были предоставлены Дональду Трампу в качестве одного из президентов стран мира, после инаугурации Джозефа Байдена 20 января 2021 года. Об этом сообщила в понедельник, 9 ноября, телекомпания NBC со ссылкой на официального представителя компании-оператора.

— Подход Twitter к мировым лидерам, кандидатам и должностным лицам основан на принципе права народа самостоятельно решать, учитывать ли контекст того, о чем говорят его лидеры. Это означает, что мы можем использовать предупреждения и маркировку, а также ограничивать взаимодействие с определенными учетными записями. Эти рамочные правила применяются к действующим лидерам и кандидатам на выборные должности, но не к частным гражданам, которые не занимают такие посты, — рассказал представитель Twitter.

Таким образом, Трампа после инаугурации нового президента США уравняют в правах с остальными пользователями. Ужесточение требований коснется личной учетной записи республиканца. Его аккаунт в качестве президента страны перейдет новой администрации.

Отмечается, что Twitter ужесточал политику в отношении дезинформации в преддверии президентских выборов в Соединенных Штатах. Пользователям запрещалось провозглашать победу того или иного кандидата до официального объявления результатов голосования. Твиты, где содержались попытки вмешательства в процесс голосования и подсчета голосов, сразу же удалялись.

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