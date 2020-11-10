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Заведено уголовное дело в связи с уничтожением Ми-24 РФ азербайджанскими ВС
ВС Азербайджана поразили из ракетного комплекса вертолет вооруженных сил России Ми-24/ Фото: mes.am / Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Армения

Заведено уголовное дело в связи с уничтожением Ми-24 РФ азербайджанскими ВС

Юлия Курганова

Происшествия

Прокуратура Армении возбудила уголовное дело в связи с уничтожением российского Ми-24 воздушными силами Азербайджана. Об этом сообщили в понедельник, 9 ноября, в пресс-службе ведомства страны.

В отделе центральной военной прокуратуры Армении возбуждено дело по статьям «Убийство двух или более лиц, опасным для жизни многих способом по мотиву национальной, расовой или религиозной ненависти или религиозного фанатизма» и «развязывание или ведение агрессивной войны». Дело передали Следственному комитету, передает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что вертолет Ми-24 был сбит около 17:30 около населенного пункта Ерасх на границе Армении и Азербайджана. При крушении воздушного судна два человека погибли, третий получил травмы средней степени тяжести. Позже Азербайджан признал, что сбил российский Ми-24 на границе с Арменией. МИД республики заявил, что инцидент носит случайный характер.

Читайте также: Армения собирается представить к госнаградам погибших российских пилотов Ми-24

вертолет Ми-24АзербайджанАрмения
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