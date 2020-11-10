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Первые самолеты Ил-76 с российскими миротворцами вылетели в Карабах
Фото: twitter.com/ArtsakhOmbuds

Первые самолеты Ил-76 с российскими миротворцами вылетели в Карабах

Ростислав Зубков

Внешняя политика

В Нагорный Карабах направились первые шесть самолетов Ил-76 с российскими миротворцами. Об этом Министерство обороны РФ сообщило во вторник утром, 10 ноября.

По данным ведомства, авиация вылетела с аэродрома Ульяновск-Восточный. Она доставит в зону конфликта личный состав, автомобильную технику, бронетранспортеры и материальные средства, передает РИА Новости.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о прекращении войны в Нагорном Карабахе с полуночи 10 ноября. По его словам, вскоре после инцидента с российским вертолетом, сбитым азербайджанскими военными, он вместе с лидерами Азербайджана и России подписал соответствующее заявление.

Конфликтовавшие стороны также обменяются удерживаемыми лицами. Вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль Лачинского коридора будет развернут российский миротворческий контингент. По информации Минобороны России, это 1970 военных, 90 БТР и 380 единиц другой техники. Костяк контингента составят подразделения 15-й отдельной мотострелковой бригады Центрального военного округа.

Конфликт в Нагорном Карабахе

Нагорный Карабах — регион в Закавказье, в восточной части Армянского нагорья. Большая его часть находится под контролем непризнанной Нагорно-Карабахской республики, провозглашенной в 1991 году, являясь частью Азербайджана и занимая восток, юго-восток и предгорье Малого Кавказа. В 1992–1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и прилегающими районами, тогда же начались переговоры по мирному урегулированию в рамках Минской группы ОБСЕ под председательством России, США и Франции.

27 сентября 2020 года власти Азербайджана обвинили военных Армении в обстреле населенных пунктов на линии соприкосновения. В Армении утверждают, что это был ответ на воздушные и ракетные атаки со стороны Азербайджана. В Азербайджане и Армении введено военное положение, объявлена мобилизация. Обе стороны сообщают об убитых и раненых, в том числе среди мирного населения.

9 октября главы МИД России, Армении и Азербайджана Сергей Лавров, Зограб Мнацаканян и Джейхун Байрамов провели в Москве трехстороннюю встречу по ситуации в Карабахе. По итогам переговоров стороны достигли договоренности о прекращении огня с 12:00 по местному времени 10 октября, но в тот же день обвинили друг друга в нарушении соглашений.

17 октября Армения и Азербайджан вновь объявили гуманитарное перемирие с полуночи воскресенья, 18 октября. Однако уже ночью обе стороны еще раз обвинили друг друга в нарушении режима прекращения огня.

26 октября в силу вступило третье перемирие, согласованное при посредничестве США, однако Баку обвинил Ереван в нарушении договоренностей буквально сразу после их объявления.

Читайте также: Пашинян уточнил свое местоположение после заявления о прекращении войны в Карабахе

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