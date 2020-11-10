Генпрокуратуры РФ и Азербайджана договорились сотрудничать по инциденту с вертолетом

Фото: mes.am / Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Армения

Генеральные прокуратуры Российской Федерации и Азербайджана будут тесно взаимодействовать с целью выяснения всех обстоятельств инцидента со сбитым российским вертолетом Ми-24 на армяно-азербайджанской границе. Об этом сообщил официальный представитель российского ведомства Андрей Иванов во вторник, 10 ноября.

Отмечается, что в телефонном разговоре генпрокурор Азербайджана Кямран Алиев со своим российским коллегой Игорем Красновым выразил соболезнования в связи с гибелью двух членов экипажа. Кроме того, Алиев уведомил о предпринимаемых действиях в рамках возбужденного уголовного дела, передает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что вертолет Ми-24 был сбит примерно в 17:30 около населенного пункта Ерасх на границе Армении и Азербайджана. При крушении воздушного судна два человека погибли, третий получил травмы средней степени тяжести. Позже Азербайджан признал, что сбил российский Ми-24 на границе с Арменией. МИД республики заявил, что инцидент носит случайный характер.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев позвонил российскому лидеру Владимиру Путину и принес извинения за инцидент с российским вертолетом ВВС России на армяно-азербайджанской границе. Он заявил, что все виновные будут наказаны, о чем позже будет проинформирована российская сторона.

10 ноября генпрокуратура Азербайджана возбудила уголовное дело по статье о халатном отношении к службе в связи с крушением российского вертолета.

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