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Власти Москвы рассказали о готовности колледжей к дистанционному обучению
Фото: pixabay.com

Власти Москвы рассказали о готовности колледжей к дистанционному обучению

Татьяна Плотникова

Образование

Столичные колледжи готовы к переводу студентов на дистанционную форму обучения, рассказали в Департаменте образования и науки города Москвы.

Как рассказали в пресс-службе Департамента, учебные заведения оснащены достаточным количеством современного оборудования, а педагоги являются опытными пользователями цифровых технологий, поэтому затруднений не возникнет.

В период дистанционного обучения педагоги в дистанционном режиме будут находиться на связи со студентами, консультировать их, отвечать на дополнительные вопросы и контролировать образовательный процесс, сообщает РИА Новости.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в Москве в связи с ростом заболеваемости коронавирусом вводятся дополнительные ограничения. Они коснутся студентов вузов и колледжей, бизнеса, работы детских досуговых центров. Ограничения в городе будут действовать два месяца — до 15 января 2021 года.

Сергей Собянин выразил надежду, что новые ограничения спасут тысячи жизней и здоровье москвичей.

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