Власти Подмосковья направят более 21 миллиарда рублей на борьбу с коронавирусом

Фото: Пресс-служба губернатора Московской области / Константин Семенец

В 2021 году в Московской области будет выделено 21,6 миллиарда рублей на борьбу с пандемией коронавирусной инфекции. Об этом рассказала исполняющая обязанности министра экономики и финансов региона Эльмира Кадырова.

По словам Кадыровой, общая сумма первоочередных расходов областного бюджета в будущем году составит 487,2 миллиарда рублей, в том числе на мероприятия по борьбе с распространением COVID-19 — 21,6 миллиарда рублей, оказание мер поддержки — 73,5 миллиарда, содержание бюджетной сети — 145,2 миллиарда, предоставление дотаций и субвенций бюджетным муниципальным образованиям — 118 миллиардов.

Помимо этого в проекте бюджета заложено финансирование обязательного медицинского страхования неработающих граждан и предоставление межбюджетного трансферта территориальному фонду ОМС.

Кроме того, в 2021 году будут выделены средства на завершение строительства многоквартирных домов для решения проблем обманутых дольщиков, сообщает ТАСС.

Ранее сообщалось, что власти Москвы подумают о новых мерах поддержки бизнеса из-за пандемии коронавирусной инфекции.

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