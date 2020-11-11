Власти Москвы подумают о новых мерах поддержки бизнеса из-за пандемии

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Столичные власти решают вопрос о новых мерах поддержки бизнеса, который пострадал из-за пандемии коронавирусной инфекции. Об этом в среду, 11 ноября, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире Первого канала.

— Мы вводили серьезные меры поддержки в предыдущий период, будем думать, как сейчас поддержать бизнес, — заявил мэр столицы.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что массовые мероприятия в новогодние праздники не будут проводиться в столице.

Напомним, что в столице в связи с ростом заболеваемости коронавирусом вводятся дополнительные ограничения. Они коснутся студентов вузов и колледжей, бизнеса, работы детских досуговых центров. Ограничения в городе будут действовать два месяца — до 15 января 2021 года.

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