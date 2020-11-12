Боевые вертолеты задействуют миротворцы при операции в Нагорном Карабахе

Фото: ГУ МЧС России по Иркутской области

Вертолеты Ми-8 и Ми-24 ВКС РФ задействуют при выполнении миротворческой операции по урегулированию конфликта в Нагорном Карабахе. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны России в четверг, 12 ноября.

Ранее в Минобороны РФ отметили, что для контроля за ситуацией в Нагорном Карабахе туда будут направлены 1960 военнослужащих, 90 бронетранспортеров, 380 единиц автомобильной и специальной техники.

Самолеты военно-траспортной авиации Ан-124 «Руслан» доставили в Ереван восемь вертолетов Ми-8 и Ми-24.

— Вертолеты будут задействованы в проведении миротворческой операции для осуществления воздушного мониторинга районов контроля прекращения огня и военных действий в зоне нагорнокарабахского конфликта, — уточнили в сообщении.

Вертолеты перебросят личный состав и имущество миротворческого контингента в труднодоступные районы, сообщает РИА Новости.

В ночь на 10 ноября премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о прекращении войны в Карабахе. По его словам, вскоре после инцидента с российским вертолетом, сбитым азербайджанскими военными, он вместе с лидерами Азербайджана и РФ подписал соответствующее заявление.

Конфликт в Нагорном Карабахе

Нагорный Карабах — регион в Закавказье, в восточной части Армянского нагорья. Большая его часть находится под контролем непризнанной Нагорно-Карабахской республики, провозглашенной в 1991 году, являясь частью Азербайджана и занимая восток, юго-восток и предгорье Малого Кавказа. В 1992–1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и прилегающими районами, тогда же начались переговоры по мирному урегулированию в рамках Минской группы ОБСЕ под председательством России, США и Франции.

27 сентября 2020 года власти Азербайджана обвинили военных Армении в обстреле населенных пунктов на линии соприкосновения. В Армении утверждают, что это был ответ на воздушные и ракетные атаки со стороны Азербайджана. В Азербайджане и Армении было введено военное положение, объявлена мобилизация. Обе стороны сообщают об убитых и раненых, в том числе среди мирного населения.

В октябре стороны трижды договаривались о перемирии, однако соглашения разрывались и замещались взаимными обвинениями в возобновлении огня

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