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Случаи заражения норок коронавирусом не зарегистрированы в России
Фото: flickr.com / Claudine Lamothe

Случаи заражения норок коронавирусом не зарегистрированы в России

Евгения Звощик

Животные

На территории Российской Федерации не выявлено ни одного случая заражения норок коронавирусной инфекцией. Об этом сообщила советник руководителя Россельхознадзора Юлия Мелано в четверг, 12 ноября.

По ее словам, на всех зверофермах в стране, занимающихся разведением норок, были усилены санитарные меры, а также введены соответствующие правила, передает агентство городских новостей «Москва».

Ранее сообщалось, что датское правительство приняло решение об уничтожении всех норок на зверофермах после обнаружения у них коронавируса. По информации властей, инфекция распространилась на более чем тысячи норковых фермах в Дании.

Заявление о необходимости массового уничтожения норок — зараженных и здоровых — вызвало резкую критику со стороны представителей данной отрасли и ряда политических сил. 12 ноября стало известно, что датские власти пересмотрели свое решение об уничтожении всей популяции норок на зверофермах

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