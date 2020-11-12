Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Онищенко призвал отказаться от услуг Деда Мороза в Новый год
Фото: Александр Кожохин, «Вечерняя Москва»

Онищенко призвал отказаться от услуг Деда Мороза в Новый год

Рафаэль Залян

Общество

В период новогодних праздников лучше отказаться от приглашения на торжество артистов, которые будут изображать Деда Мороза и Снегурочку. Об этом в разговоре с корреспондентом «Вечерней Москвы» заявил депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко.

По словам парламентария, посторонние люди, которые в образе сказочных персонажей поздравляют ваших детей, могут являться носителями коронавирусной инфекции. По этой причине лучше отказаться от подобных затей.

— Проявите смекалку, придумайте иные способы осчастливить свое чадо. Например, родители сами могут облачиться в костюмы Дедов Морозов и Снегурочек и не хуже артистов создать для своих ребятишек атмосферу праздника. Да и родители лучше знают желания и потребности своего ребенка. Такой способ будет намного безопаснее и даже экономнее, — отметил Онищенко.

Собеседник «ВМ» подчеркнул, что в период праздничных торжеств нужно особенно внимательно соблюдать меры безопасности и лишний раз не подвергать себя и членов своей семьи риску заразиться коронавирусной инфекцией.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин отменил массовые мероприятия в столице в новогоднюю ночь. Такое решение, как заявил глава города, стало вынужденным в свете сложной эпидемиологической обстановки.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Через еду: Онищенко предупредил об опасности заразиться коронавирусом в общепите

Геннадий ОнищенкоДед МорозНовый год
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Сергей Хвостик
Сергей Хвостик

Дзюба плох, даже если одет

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

«Шенген» не для слабаков

Олег Сыров
Олег Сыров

Драться плохо, но надо

Елена Кондратьева-Сальгеро
Елена Кондратьева-Сальгеро

Куда уж ниже: первые итоги французской дистанционки

Александр Мирошников
Александр Мирошников

Бегом прочь от осенней хандры и ковида

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Дональду Трампу пора попрощаться

Екатерина Федорова
Екатерина Федорова

Незаконный шлагбаум уберут

Все мнения
О проекте