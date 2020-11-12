Онищенко призвал отказаться от услуг Деда Мороза в Новый год

Фото: Александр Кожохин, «Вечерняя Москва»

В период новогодних праздников лучше отказаться от приглашения на торжество артистов, которые будут изображать Деда Мороза и Снегурочку. Об этом в разговоре с корреспондентом «Вечерней Москвы» заявил депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко.

По словам парламентария, посторонние люди, которые в образе сказочных персонажей поздравляют ваших детей, могут являться носителями коронавирусной инфекции. По этой причине лучше отказаться от подобных затей.

— Проявите смекалку, придумайте иные способы осчастливить свое чадо. Например, родители сами могут облачиться в костюмы Дедов Морозов и Снегурочек и не хуже артистов создать для своих ребятишек атмосферу праздника. Да и родители лучше знают желания и потребности своего ребенка. Такой способ будет намного безопаснее и даже экономнее, — отметил Онищенко.

Собеседник «ВМ» подчеркнул, что в период праздничных торжеств нужно особенно внимательно соблюдать меры безопасности и лишний раз не подвергать себя и членов своей семьи риску заразиться коронавирусной инфекцией.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин отменил массовые мероприятия в столице в новогоднюю ночь. Такое решение, как заявил глава города, стало вынужденным в свете сложной эпидемиологической обстановки.

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