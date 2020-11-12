Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Курсы доллара и евро выросли на Мосбирже
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Курсы доллара и евро выросли на Мосбирже

Евгения Звощик

Экономика

Средневзвешенный курс доллара расчетами «завтра» на единой торговой сессии (ЕТС) Московской биржи вырос на 62,50 копейки по сравнению с результатом предыдущих торгов. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки на 19:00 по московскому времени в четверг, 12 ноября.

Таким образом курс доллара составил 77,07 рубля. В свою очередь, средневзвешенный курс евро расчетами «завтра» вырос на 87,15 копейки и достиг показателя 90,96 рубля.

Ранее экономист озвучил мрачный прогноз по курсу рубля.

Читайте также: Успеть подготовиться к потрясениям: что будет с валютой в РФ в 2021 году

курс еврокурс доллараМосковская биржа
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Сергей Хвостик
Сергей Хвостик

Дзюба плох, даже если одет

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

«Шенген» не для слабаков

Олег Сыров
Олег Сыров

Драться плохо, но надо

Елена Кондратьева-Сальгеро
Елена Кондратьева-Сальгеро

Куда уж ниже: первые итоги французской дистанционки

Александр Мирошников
Александр Мирошников

Бегом прочь от осенней хандры и ковида

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Дональду Трампу пора попрощаться

Екатерина Федорова
Екатерина Федорова

Незаконный шлагбаум уберут

Все мнения
О проекте