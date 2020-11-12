Курсы доллара и евро выросли на Мосбирже

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Средневзвешенный курс доллара расчетами «завтра» на единой торговой сессии (ЕТС) Московской биржи вырос на 62,50 копейки по сравнению с результатом предыдущих торгов. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки на 19:00 по московскому времени в четверг, 12 ноября.

Таким образом курс доллара составил 77,07 рубля. В свою очередь, средневзвешенный курс евро расчетами «завтра» вырос на 87,15 копейки и достиг показателя 90,96 рубля.

Ранее экономист озвучил мрачный прогноз по курсу рубля.

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