Глава ВОЗ заявил, что вакцины и лекарства от COVID должны быть мировым достоянием

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Все вакцины и лекарственные препараты от нового типа коронавирусной инфекции должны стать мировым достоянием, а не оставаться продукцией для частного пользования отдельных государств. Соответствующее заявление сделал генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус в четверг, 12 ноября, во время выступления в рамках Форума мира.

— Мы должны обеспечить честное распределение вакцин, терапевтических средств и средств диагностики как глобальной общественной продукции, а не частных товаров, которые позволят оставить за бортом ряд людей, — пояснил глава ВОЗ.

Он добавил, что наступил момент глобальной солидарности, передает РИА Новости.

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