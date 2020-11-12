Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Глава ВОЗ заявил, что вакцины и лекарства от COVID должны быть мировым достоянием
Фото: twitter.com/UNGeneva

Глава ВОЗ заявил, что вакцины и лекарства от COVID должны быть мировым достоянием

Евгения Звощик

В мире

Все вакцины и лекарственные препараты от нового типа коронавирусной инфекции должны стать мировым достоянием, а не оставаться продукцией для частного пользования отдельных государств. Соответствующее заявление сделал генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус в четверг, 12 ноября, во время выступления в рамках Форума мира.

— Мы должны обеспечить честное распределение вакцин, терапевтических средств и средств диагностики как глобальной общественной продукции, а не частных товаров, которые позволят оставить за бортом ряд людей, — пояснил глава ВОЗ.

Он добавил, что наступил момент глобальной солидарности, передает РИА Новости.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Врач дала рекомендации по встрече Нового года

вакцинаВОЗкоронавирус
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Сергей Хвостик
Сергей Хвостик

Дзюба плох, даже если одет

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

«Шенген» не для слабаков

Олег Сыров
Олег Сыров

Драться плохо, но надо

Елена Кондратьева-Сальгеро
Елена Кондратьева-Сальгеро

Куда уж ниже: первые итоги французской дистанционки

Александр Мирошников
Александр Мирошников

Бегом прочь от осенней хандры и ковида

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Дональду Трампу пора попрощаться

Екатерина Федорова
Екатерина Федорова

Незаконный шлагбаум уберут

Все мнения
О проекте