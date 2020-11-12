Еще 70 человек с COVID-19 умерли в Москве за сутки

Фото: Оперштаб

За минувшие сутки в Москве скончались 70 пациентов с подтвержденным диагнозом «коронавирусная инфекция», общее число умерших достигло 7643 человек. Об этом сообщили в столичном оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19 в четверг, 12 ноября.

В оперштабе уточнили, что у всех умерших была также подтверждена пневмония.

При появлении симптомов ОРВИ следует оставаться дома, не заниматься самолечением и вызвать врача, говорится в официальном Telegram-канале оперштаба.

Ранее сообщалось, что более 960 человек проходят лечение в больнице в Коммунарке.

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