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Деревянный дом загорелся в Новой Москве
Фото: twitter.com/emercom_press

Деревянный дом загорелся в Новой Москве

Юлия Курганова

Происшествия
Россия, Москва, поселение Московский Карта всех событий

Загорелся деревянный дом в частной зоне в СНТ «Дружба» поселения Московский. Взорвался газовый баллон, горение перешло на другое строение.

По некоторым данным, в деревянных постройках временно жили строители. По предварительной информации, они покинули дома, как только начался пожар.

В управлении МЧС по Москве сообщили, что площадь возгорания составила 18 квадратных метров. Данных о пострадавших не поступало. Спасатели не подтвердили информацию про взрыв баллонов и распространение огня, передает РЕН ТВ.

Ранее сообщалось, что второй раз за сутки случился пожар на складе в центре Москвы. Загоревшийся склад находится в Леснорядском переулке, 18, строение 7.

Читайте также: Пожарные ликвидировали возгорание в пятиэтажке на северо-западе Москвы

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