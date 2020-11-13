Вирусолог рассказал о симптомах COVID-19 и гриппа

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов рассказал о симптомах COVID-19 и гриппа. Он отметил, что при коронавирусе, как правило, наблюдается одышка, боль в горле и сухой кашель.

— При коронавирусе характерно наличие одышки в покое, заложенности в груди, повышение температуры до 37,5 и выше, небольшая боль в горле, сухой кашель. В более тяжелых случаях могут быть симптомы интоксикации, падение давления. Если проявляется пневмония, то часть легкого может перестать вентилироваться, — сообщил вирусолог в беседе с НСН.

Он добавил, что дополнительно у больного может появиться конъюктивит и исчезнуть обоняние и вкус.

Проявление гриппа отличается от симптомов коронавируса. Викулов отметил, что симптомы гриппа проявляются по-разному у ребенка, взрослого и пожилого человека. Так, у не новорожденных детей и взрослых обычно наблюдается острое начало, резкий подъем температуры, трахеит, сухой кашель, насморк и слабость. Также может быть боязнь света и особый блеск глаз, герпес на губах. При гриппе характерно поражение верхних дыхательных путей, но в случае осложненного течения болезни может быть и развитие гриппозной пневмонии, а в совмещении с коронавирусом развивается полисегментарная пневмония. Они могут быть похожи на снимках, сообщил специалист.

Вирусолог подчеркнул, что у пациента могут быть одновременно симптомы COVID-19 и гриппа.

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