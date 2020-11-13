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Московские врачи вылечили от коронавируса еще 4219 пациентов за сутки
/ Фото: Светлана Колоскова, «Вечерняя Москва»

Московские врачи вылечили от коронавируса еще 4219 пациентов за сутки

Юлия Ямпольская

Общество

За последние сутки еще 4219 пациентов вылечились от коронавирусной инфекции в столице. Об этом в пятницу, 13 ноября, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.

Отмечается, что общее количество выздоровевших достигло 358 924 человек.

Ранее эпидемиолог назвал условие для остановки распространения COVID-19 в России. Он уточнил, что пока на территории России наблюдается рост случаев коронавируса. Улучшение ситуации зависит от множества факторов. Например, погодных, которые невозможно предотвратить.

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Читайте также: Анастасия Ракова: Дистанционное обучение помогло предотвратить рост случаев COVID-19 в Москве

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