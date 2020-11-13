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Третьяковка, Исторический музей и ГМИИ не повысят цены на билеты после новых ограничений
Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Третьяковка, Исторический музей и ГМИИ не повысят цены на билеты после новых ограничений

Юлия Ямпольская

Город
Россия, Москва, Лаврушинский переулок, 10 Карта всех событий

Государственный исторический музей (ГИМ), Государственная Третьяковская галерея и Государственный музей изобразительных искусств (ГМИИ) имени Пушкина не будут повышать цены на билеты после новых ограничений, введенных из-за COVID-19. Об этом в пятницу, 13 ноября, сообщили в агентстве городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службы музеев.

Ранее сообщалось, что федеральные музеи в столице приостановят проведение временных выставок до 15 января 2021 года. Соответствующий приказ подписала министр культуры России Ольга Любимова.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в столице в связи с ростом заболеваемости коронавирусом вводятся дополнительные ограничения. Они коснутся студентов вузов и колледжей, бизнеса, работы детских досуговых центров. Ограничения в городе будут действовать два месяца — до 15 января 2021 года. Также ресторанам, кафе, клубам и барам Москвы запрещается обслуживать посетителей с 23:00 до 06:00. Это не относится к сервисам доставки и торговле навынос.

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