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В Кремле назвали достаточно жестоким задержание мэра Томска
Фото: youtube.com / RT Россия

В Кремле назвали достаточно жестоким задержание мэра Томска

Ростислав Зубков

Внутренняя политика

В Кремле считают задержание мэра Томска Ивана Кляйна «достаточно жестоким». Такое мнение выразил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Он отметил, что не обладает полной информацией о деле, фигурантом которого стал томский градоначальник.

— Но мы, действительно, обратили внимание, что достаточно жестко было проведено (задержание — прим. «ВМ») прямо во время мероприятий и т. д., — приводит РИА Новости комментарий представителя Кремля.

За более подробными данными о сути обвинений, предъявляемых чиновнику, Песков посоветовал обращаться к правоохранителям.

О задержании Ивана Кляйна стало известно утром 13 ноября. Ему вменяют превышение должностных полномочий.

По версии следствия, в 2016 году Кляйн помешал местному бизнесмену получить землю под строительство жилья, поскольку она примыкала к заводу «Томское пиво», которым владеет семейство мэра. По этому факту в отношении градоначальника заведено уголовное дело.

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