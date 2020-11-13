Защита представителя «Аэрофлота» в Лондоне обжаловала арест по делу о госизмене

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Сторона защиты представителя авиакомпании «Аэрофлот» в Лондоне Дмитрия Федоткина обжаловала его арест по подозрению в государственной измене. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Лефортовского районного суда Москвы в пятницу, 13 ноября.

Ранее сообщалось, что Лефортовский суд столицы на два месяца арестовал Федоткина — до 10 января 2021 года. Ему было предъявлено обвинение по статье 275 УК РФ.

По информации СМИ, Федоткин, будучи сотрудником «Аэрофлота» в Великобритании, якобы передавал секретные сведения британской разведке.

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