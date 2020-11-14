СМИ сообщили о ликвидации в Тегеране одного из лидеров «Аль-Каиды»*

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Одного из лидеров террористической организации «Аль-Каида»* Абдуллу Ахмеда Абдуллу, который причастен к нападениям на посольства США в Африке в 1998 году, ликвидировали израильские агенты в Тегеране три месяца назад. Об этом сообщило издание New York Times со ссылкой на представителей разведки.

Уточняется, что двое на мотоцикле застрелили террориста на улице Тегерана 7 августа. Его убили вместе с дочерью Мириам, вдовой сына Усамы бен Ладена.

Нападение было совершено сотрудниками израильских спецслужб по инициативе США. Ранее СМИ Ирана сообщали об убийстве ливанского профессора истории Хабиба Дауда и его 27-летней дочери.

Отмечается, что смерть Абдуллы Ахмеда Абдуллы до сих пор не была официально подтверждена. «Аль-Каида»* не сообщала о смерти одного из своих лидеров, иранские власти тоже не сообщали о ликвидации, ни одна другая страна не взяла на себя ответственность.

Представители разведки США сообщили изданию, что Абдулла Ахмед Абдулла находился в «заключении» в Иране с 2003 года, но с 2015 года жил свободно в пригороде Тегерана.

*«Аль-Каида» — организация признана террористической и запрещена на территории России.

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