СМИ: Самолет аварийно сел в столичном Внукове из-за засора топливной системы

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Россия, Москва, аэропорт Внуково имени А.Н. Туполева Карта всех событий

Самолет, летящий по маршруту Санкт-Петербург — Чебоксары, совершил аварийную посадку в столичном аэропорту Внуково. Об этом в субботу, 14 ноября, сообщил Пятый канал.

Уточняется, что возможной причиной посадки стал засор топливной системы. На борту находились 140 человек. Информации о пострадавших пока не поступало.

Ранее сообщалось, что грузовой самолет, следовавший по маршруту Шанхай — Франкфурт, запросил посадку на запасной аэродром Шереметьева по техническим причинам.

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