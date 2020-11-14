Власти сообщили об открытии 80 прививочных пунктов от COVID-19 в Подмосковье

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

В Московской области планируют открыть 80 пунктов вакцинации от коронавирусной инфекции в ближайшее время. Об этом в субботу, 14 ноября, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Уточняется, что на предстоящей неделе поступят около тысячи препаратов.

— В Подмосковье начинается вакцинация жителей от коронавируса. Организуют прививочные пункты. Их количество скоро вырастет до 80, — рассказали в пресс-службе.

Раннее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев назвал процент свободных коек в регионе для пациентов с COVID-19.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Мурашко оценил эффективность российских вакцин от коронавируса