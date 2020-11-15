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«Умеренный случай»: Илон Маск рассказал, как переносит коронавирус
Фото: twitter.com/mfame_guru

«Умеренный случай»: Илон Маск рассказал, как переносит коронавирус

Татьяна Плотникова

Общество

Глава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск заявил, что у него, вероятнее всего, умеренный случай коронавирусной инфекции.

Как написал американский бизнесмен в комментариях в своем Twitter, он получает разные результаты анализов на COVID-19 из различных лабораторий. При этом Маск испытывает симптомы легкой простуды, поэтому полагает, что у него «умеренный случай COVID».

Ранее Илон Маск рассказал, что получил неоднозначные результаты нескольких тестов на коронавирус. По его словам, он использовал антигенный экспресс-тест производства компании BD.

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