Детский сад на 235 мест построят в столичном районе Южное Бутово

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Россия, Москва, Скобелевская улица Карта всех событий

Детский сад на 235 мест с яркими цветовыми акцентами построят в столичном районе Южное Бутово. Об этом рассказал руководитель Департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин в понедельник, 16 ноября.

По его словам, площадь здания превысит четыре тысячи квадратных метров. Детский сад построят в районе пересечения улиц Поляны и Скобелевской.

— В садике разместятся 10 групп на 20–25 мест каждая. Кроме того, здесь будут работать спортивный и музыкальный залы, комнаты для творческих занятий, кабинеты педагога-психолога и логопеда, — пояснил Сергей Левкин.

Он уточнил, что на территории дошкольного учреждения организуют игровые площадки и спортивную зону.

Глава департамента отметил, что на фасаде здания будут нанесены горизонтальные красные полосы, которые будут подчеркивать отдельные объемы здания и главный вход, сообщает пресс-служба Комплекса градостроительной политики Москвы.

Ранее Сергей Левкин рассказал, что более 100 семей до конца 2020 года начнут переезд по программе реновации в районах Марьина роща и Южное Медведково.

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