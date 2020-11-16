Песков прокомментировал планы Эрдогана отправить военных в Азербайджан

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Указ президента Турции Реджепа Эрдогана о переброске военных в Азербайджан — это внутреннее дело республики. Так пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отреагировал на новости о планах Анкары перевезти часть своих солдат на азербайджанскую территорию.

— Там же будет мониторинговый центр на территории Азербайджана, туда нужно отправить турецких военных — это выполнение внутренних процедур, — цитирует RT комментарий представителя Кремля.

Ранее турецкие СМИ сообщили, что Эрдоган отправил в Великое национальное собрание Турции указ, предполагающий переброску вооруженных формирований республики в Азербайджан.

Парламентариям предстоит рассмотреть инициативу лидера страны, однако пока неизвестно, когда именно они могут проголосовать по данному вопросу.

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