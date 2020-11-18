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«Случайные люди»: Пригожин заявил, что блогеры «отнимают хлеб» у артистов
Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

«Случайные люди»: Пригожин заявил, что блогеры «отнимают хлеб» у артистов

Вероника Кузьминова

Звезды

Блогеры, достигшие популярности среди пользователей Сети, обесценивают профессию артиста в России. Об этом заявил продюсер Иосиф Пригожин во вторник, 18 ноября.

По его словам, появилось много блогеров, которые становятся певцами не по призванию, а от желания быть причастными к сфере шоу-бизнеса. Пригожин высказал мнение о том, что каждый человек должен заниматься своей зоной ответственности и не «отнимать хлеб» у других людей.

— Когда случайные люди «отнимают хлеб» у других — это не очень правильно, — заявил Пригожин.

Также продюсер предположил, что только два процента россиян правильно понимают значение слов «певец» и «вокалист».

— Это человек, который обладает грамотами, способностями различать тональность и понимать гармонию музыкальную. А когда люди не знают аккордов, просто заходят в студию, потому что там есть возможность, технологии позволяют просто петь кому угодно — это, повторюсь, девальвирует профессию музыканта, — заявил Пригожин в эфире «Говорит Москва».

Продюсер уверен, бороться с «проходимцами» в шоу-бизнесе должны не сами артисты, а государство.

— Здесь вопрос простой: культура должна воспитывать людей, а не только развлекать, — заявил Пригожин.

Ранее Пригожин поддержал певца Валерия Меладзе, который призвал коллег не сниматься в новогодних передачах.

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российский шоу-бизнесартистИосиф Пригожин
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