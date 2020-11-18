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Доллар и евро выросли на открытии торгов на Мосбирже
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Доллар и евро выросли на открытии торгов на Мосбирже

Ростислав Зубков

Экономика

В среду утром, 18 ноября, американская и европейская валюта растет к рублю. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи в начале торгов.

К 10:06 по столичному времени доллар поднялся на 0,05 процента — до 76,26 рубля, в то время как евро — на 0,14 процента, до 90,58 рубля.

Тем временем индекс Мосбиржи упал на 0,39 процента, остановившись на отметке 3040,38 пункта. Индекс РТС торговался на уровне 1256,33 пункта (минус 0,17 процента).

Ранее аналитики предсказали обвал доллара из-за вакцины от коронавируса.

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