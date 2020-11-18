Коронавирус выявили у 4174 человек в Москве за сутки

Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

В столице за сутки выявили 4174 новых случая коронавируса. Об этом сообщает оперативный штаб по мониторингу и контролю ситуации с коронавирусом в Москве в среду, 18 ноября.

Всего в Москве за время пандемии было выявлено 526 630 случаев инфекции.

За последние сутки на территории России зафиксировали 20 985 новых случаев COVID-19. Больше всего случаев выявлено в столице, Санкт-Петербурге, Московской области и Нижегородской области, передает оперштаб в Telegram-канале.

По последним данным, в Москве от инфекции скончались 8009 пациентов.

Ранее сообщалось, что в столице вылечились от коронавируса уже более 382 тысяч человек.

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