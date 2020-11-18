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«Он был счастлив»: Цымбалюк-Романовская показала прощальное видео с Джигарханяном 
Фото: страница Виталины Цымбалюк-Романовской в Facebook

«Он был счастлив»: Цымбалюк-Романовская показала прощальное видео с Джигарханяном 

Вероника Кузьминова

Звезды

Бывшая жена Армена Джигарханяна Виталина Цымбалюк-Романовская показала видео с режиссером. Пианистка опубликовала ролик в день похорон экс-супруга во вторник, 17 ноября.

Видео состоит из несколько кадров обыденной жизни Джигарханяна: как он с трудом спускается по лестнице и едет за рулем машины. Ролик Цымбалюк-Романовская разместила в Instagram-аккаунте, не сопроводив пост подписью. Все слова за Виталину написала ее поклонники.

«Виталина, Вы сделали для него столько, сколько никто! С вами он был счастлив! Я поражают, откуда эти люди знают что, как и о чем он думал и кого любил!»; «Только слепой и жестокий, не заметит такого очевидного факта, как вы любили»; «Никогда не испытывала к вам симпатии, но сегодня я поняла, как много вы дали своему Джиге. Рядом с Вами он хотел жить, быть во внимании», — написали подписчики на странице Цымбалюк-Романовской.

Армен Джигарханян скончался в ночь на субботу, 14 ноября. Об этом сообщили в пресс-службе Московского драматического театра. Актера похоронят на Ваганьковском кладбище. Цымбалюк-Романовская обвинила в смерти бывшего мужа его семью. Она уверена в том, что Джигарханяну не были оказаны должная помощь и поддержка.

СПРАВКА «ВМ»

Армен Джигарханян — советский, русский и армянский актер, театральный режиссер. Он являлся президентом и художественным руководителем Московского драматического театра. Актер снялся более чем в 170 фильмах.

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утратыАрмен ДжигарханянВиталина Цымбалюк-Романовская
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