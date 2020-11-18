«Обиделась на него»: СМИ сообщили о планах жены Дзюбы подать на развод 

Фото: Наталия Нечаева, «Вечерняя Москва»

Супруга Артема Дзюбы Кристина планирует подать на развод после скандала с интимным видео. По словам одной из подруг девушки, она держит обиду на мужа.

Знакомая Кристины уточняет, что терпение жены Дзюбы скоро может закончиться.

— Конечно, она обиделась на него, как можно такое пропустить мимо ушей… Но больше всего ей неприятно, что вся страна уже знает, какой она выглядит дурочкой. Он постоянно насмехается над Кристиной, ей это уже надоело, — цитирует PopCake подругу жены нападающего питерского «Зенита».

Артем Дзюба и его супруга Кристина в браке уже восемь лет. Пара воспитывает двоих сыновей — 7–летнего Никиту и 4–летнего Максима.

Ранее в интернете появилась компрометирующая видеозапись интимного характера, на которой запечатлен похожий на Артема Дзюбу мужчина. После этого нападающий сборной России закрыл свой аккаунт в Instagram для свободного доступа. Позже стало известно, что злоумышленники, заполучившие ролик, потребовали у спортсмена пять миллионов долларов (386 миллионов рублей) за непубликацию видео. Дзюба отказался перечислять средства мошенникам, поэтому интимные кадры появились в интернете.

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