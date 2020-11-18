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Более 1,4 тысячи человек с коронавирусом госпитализировали в Москве за сутки
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Более 1,4 тысячи человек с коронавирусом госпитализировали в Москве за сутки

Виктория Родимкина

Город

В столице за минувшие сутки госпитализировали 1351 пациента с коронавирусом. Об этом сообщил оперативный штаб по мониторингу и контролю ситуации с коронавирусной инфекцией в Москве в среду, 18 ноября.

Ранее стало известно, что в Москве за сутки выявили 4174 новых случая инфекции.

В Telegram-канале оперштаба сообщается, что к аппарату искусственной вентиляции легких в больницах Москвы подключены 413 человек.

Среди новых выявленных случаев 43,4 процента составляют граждане от 18 до 45 лет, 31,3 процента — от 46 до 65 лет, 10,5 процента — от 66 до 79 лет. Кроме того, 3,7 процента составляют люди старше 80 лет, а 11,1 процента — дети.

Более 1,4 тысячи человек с коронавирусом госпитализировали в Москве за суткиФото: Оперштаб

Всего в Москве за время пандемии было выявлено 526 630 случаев инфекции.

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