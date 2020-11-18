«Недопустимо»: Сати Казанова раскритиковала политику Франции

Фото: Наталия Нечаева, «Вечерняя Москва»

Певица Сати Казанова объяснила, почему позиция президента Франции Эммануэля Макрона в отношении мусульман недопустима. Она привела в пример слова своего итальянского свекра, который заявил, что политику Франции нельзя назвать мудрой.

— Если в вашей стране такое количество мусульман, вы это допустили, дали этому случиться, то писать карикатуры, оскорбляющие чувства верующих, недопустимо. Карикатуры на святых любой конфессии, я считаю, — это недопустимо. Это вседозволенность, а не оплот культуры, — заявила певица.

Она также раскритиковала главу Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, назвав «плевком в лицо человечеству» тот факт, что собор Святой Софии снова сделали мечетью, «замазав мозаики».

Видео опубликовано на YouTube.

Теракты во Франции

Президент Франции Эммануэль Макрон ранее заявил о желании «офранцузить ислам» и сказал, что эта религия переживает во всем мире кризис. Слова лидера Франции прозвучали после того, как в середине октября религиозный фанатик убил школьного учителя Самюэля Пати, демонстрировавшего ученикам карикатуры журнала Charlie Hebdo на пророка Мухаммеда. В четверг, 29 октября, в Ницце вооруженный фанатик из Туниса совершил нападение на прихожан церкви Нотр-Дам.

Слова лидера Пятой республики осудил, в частности, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, который появился на обложке сатирического французского издания Charlie Hebdo. По его словам, Макрон «нуждается в лечении психических расстройств».



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