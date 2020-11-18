«Палец сосут»: Дана Борисова объяснила, почему российские звезды бедствуют

Фото: instagram.com/danaborisova_official

В период пандемии коронавируса большинство российских артистов лишились работы и заработка. Об этом корреспонденту «Вечерней Москвы» заявила телеведущая Дана Борисова. По словам теледивы, ей самой неоднократно жаловались представители отечественного шоу-бизнеса:

— Все, кто «заточен» был на корпоративы, сейчас палец сосут, поскольку никаких предложений нет. Тот же Рустам Солнцев и другие участники «Дома-2», которые выступали на закрытых вечеринках, фактически бедствуют. Раньше мы всегда ждали Новый год, потому что можно заработать хорошую денежку. Сейчас же все эти пути к заработку закрыты.

При этом Борисова отметила, что сама не участвует в корпоративах, предпочитая более стабильные пути зарабатывания денег.

— Хоть хейтеры мне пишут, что якобы я веду всякие алкогольные вечеринки и закрытые мероприятия — это неправда. Я такие тусовки ненавижу. Я зарабатываю благодаря рекламе, пишу книги, веду аккаунты в соцсетях. И я, например, в нынешней ситуации не так проиграла, как остальные представители отечественного шоу-бизнеса. Представьте, как все плохо в нашей сфере, если даже такие гиганты как Меладзе, Киркоров и Елена Воробей требуют скидок на продукты, — отметила теледива.

При этом телеведущая отметила, что пандемия больше все-таки ударила по обычным гражданам. У звезд, по ее словам, есть хоть какие-то накопления, а вот обычные люди из-за эпидемии коронавируса вынуждены жить за чертой бедности.

Пандемия COVID-19, как сообщалось ранее, сказалась на заработках многих исполнителей и деятелей искусства. В их число попали Валерий Меладзе и продюсер Иосиф Пригожин, призвавшие не участвовать своих коллег в съемках новогодних шоу.

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